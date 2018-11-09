「酸鹼體質」言論是假的！ 創始人被控詐欺罰32億

2018-11-09 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕2002年出版的書籍《pH值奇蹟》（pH Miracle）中的「酸鹼體質」言論，一提出後在訪間流傳。而該書作者楊恩（Robert O. Young）被一名癌症病患指控詐欺，日前法院判定他須賠償對方1.05億美元（約新台幣32.6億元）。

綜合外媒報導，45歲乳癌病患卡莉（Dawn Kali）2015年控告楊恩，指出罹癌時，楊恩曾建議她放棄化療及傳統醫學治療，轉而接受「鹼性體質」療法，但她照做一陣子後，卻被主治醫師告知乳癌惡化，且已進入第4期，壽命最多僅剩4年，因而控訴楊恩詐欺及忽略病情。

聖地牙哥法院7日判決顯示，楊恩需賠償卡莉1.05億美元，其中9000萬美元是補償卡莉身心受損，另1500萬美元是懲罰性賠償。卡莉的陪審團表示，希望藉此判決，影響仍透過「酸鹼體質」治療癌症的人們。

而楊恩不滿結果，當庭上訴，並透過律師批判這場判決荒唐，楊恩律師更指出，「不管你是否相信《pH值奇蹟》」，反正楊恩是信了，他真誠地相信他做的每一切。

據悉，楊恩爭議事件，還包括2016年時，被認定無照行醫，坐牢數月；2014年時也曾被逮過，當時還有檢方人員痛罵楊恩是「江湖術士」，把「偽科學」（pseudoscience）賣給絕望、垂死的人斂財。