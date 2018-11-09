馬桶裡有蟒蛇！衰男如廁遭蛇吻 睪丸噴血送醫

泰國一名男子在家中上廁所時，遭到一條蟒蛇從馬桶中攻擊，睪丸被咬。示意圖，與新聞無關。（美聯社）

2018-11-09 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷日前傳出一起離奇的受傷案件，一名男子在家中上廁所時，竟遭到一條蟒蛇從馬桶中攻擊，睪丸遭蛇吻，送醫急救。

綜合媒體報導，泰國一名救護人員透露，一名男子在家中如廁時，一條蟒蛇突然從馬桶中竄出，睪丸冷不防地被咬一口，鮮血直流，被家人緊急送醫；後來警消人員到場抓兇，蟒蛇窩藏進馬桶內，最後警消關燈，才將蟒蛇引誘出來抓獲。