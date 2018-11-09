加州槍擊案 屆退勇警與妻道別「我愛妳」竟成遺言

赫盧思英勇殉職，被民眾視為英雄。（路透）

2018-11-09 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州千橡市（Thousand Oaks）7日深夜驚傳槍響，造成至少13人死亡，其中包括第1位衝入現場的資深警員。外媒指出，這名勇警在進入現場前曾與妻子通電話，並以「我愛妳」3字作結，不料最終竟成遺言。

根據《CNN》報導，加州文圖拉郡（Ventura County ）警長狄恩（Geoff Dean）表示，槍擊案發生後，54歲警員赫盧思（Ron Helus）與另一名交通警察是最早趕到現場的執法人員，他們從前門進入後與嫌犯發生激烈駁火，赫盧思身受數槍，同行警員則退出待援，並將赫盧思從室內救出，但後者送醫後仍宣告不治。

報導指出，赫盧思入職已滿29年，即將退休的他與妻子育有1子。狄恩表示，赫盧思在衝進酒吧前曾與妻子通電話，他在電話中匆匆說道「我有狀況要處理，晚點再聊，我愛妳」，說完沒多久，他就在與嫌犯的槍戰中殉職。

「他（指赫盧思）知道自己面對的是什麼，但仍義無反顧地衝進去救人」狄恩說，「我想不到什麼比這更具英雄氣概」。

美國總統川普亦盛讚赫盧思行為相當英勇，下令白宮等政府機構建物降半旗致哀，其遺體稍早從醫院送往法醫辦公室時，現場湧入大批民眾與軍警人員夾道致敬，場面莊嚴哀戚。