疑躲獅群追捕 約400頭水牛投河碰運氣 仍不幸溺斃

非洲波札那約400頭水牛疑為躲避獅群追捕溺斃河中。（圖擷自「Serondela Lodge」臉書）

2018-11-09 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕非洲南部波札那一間飯店度假村昨日（8日）上傳一則影片，表示目睹了水牛為了躲避獅子的追捕，逃入河中卻大量溺斃，波札那政府證實，有約400頭的水牛溺死，但還在釐清死亡原因。

綜合外媒報導，飯店度假村「Serondela Lodge」位於非洲野生動物國家公園旁，昨日在臉書上發布影片並說：「水牛試圖橫渡寬多河，歷經多少恐慌和痛苦，卻還是溺斃在河中。」

《CBC》報導，在當地經營旅館的西蒙（Simone Micheletti）表示，在6日晚間有聽到獅子的咆哮聲，但並沒有想太多，隔天鄰居向他表示附近的河裡死了一群水牛，他才意識到那天聽到的聲音，可能就是獅子在追捕水牛所發出的叫聲，更表示：「現場相當慘烈，場景十分可怕，這無疑是一場悲劇。」

西蒙說，水牛知道獅子不喜歡水，所以選擇逃入水中碰運氣，但不巧的是牠們選到錯誤的位置，河床過深，所以才會被困住進而溺斃。

《BBC》報導，波札那政府估計大約有400頭水牛溺斃在河中，原因仍不確定並且還在調查中，但跡象顯示是被獅子追趕導致憾事發生，為處理大量的水牛屍體，當局開放民眾取用死亡水牛的肉，不少民眾趕往現場將水牛裝入他們的船隻和卡車中，西蒙表示他認為這項做法很好，這是最快能清除掉約400頭水牛的屍體的做法。