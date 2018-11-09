天堂變煉獄... 加州野火燎原 燒掉280個大安森林公園

美國加州野火燒進2.6萬人居住的小鎮天堂（Paradise），目前燃燒總面積達到1.8萬英畝（約7284公頃，280個大安森林公園）。（美聯社）

2018-11-09 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州幾個月前才發生當地史上最大野火，如今又遭大火席捲！這股火勢在狂風的推動下，從普爾加（Pulga）到康科（Concow）的山脊延燒出來，讓有2.6萬人居住的小鎮天堂（Paradise）變成煉獄，目前已燒掉1.8萬英畝（約7284公頃，約280個大安森林公園）。

據《CNN》報導，加州林業與消防部門將這起野火稱為Cal Fire，以每分鐘延燒約80個足球場的速度肆虐加州北部。天堂鎮的居民昨（8日）於煙霧中的惡臭中醒來，這才看到清晨的地平線上竟是漫天橙色的火焰，居民被濃煙遮蔽視線造成逃生困難。

當地民眾克魯尼‧羅斯（Tanah Clunies-Ross）透露，她從前門根本無法透過煙霧看到她的車，而院子裡已經起火，阻礙了逃生路線，幸好有個陌生男子前來幫忙滅火，讓她得以開車逃生。另一位居民梅森（Morgan Mason）則說，她父親8日早上聽到丙烷罐遇熱爆炸的聲音。

火災迫使天堂鎮醫院的患者撤離到其他地區的醫院，鎮內11所學校大約3300名學生和職員，被疏散到奇科（Chico）的避難中心。目前約有500名消防員投入救火，還有100名執法人員也在旁協助，許多建物已被燒毀，受傷人數尚無法統計。