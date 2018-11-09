馬克宏籲建「歐洲軍隊」 專家：歐洲各國仍存在分歧

BBC報導指出，馬克宏呼籲建立真的的歐洲軍隊，是想另起爐灶對付俄國威脅。（法新社）

2018-11-09 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前受訪表示，在中國、俄國日益強大，川普主政下的美國政策搖擺不定的情況下，歐洲「必須建立一個真正的歐洲軍隊」，防止歐洲安全過度依賴北約與美國。外媒報導指出，在馬克宏喊話後，歐洲已經開始討論建立歐洲軍隊的可能性，但歐洲各國對防務問題仍存在分歧。

《BBC》報導，法國總統馬克宏認為，俄國對歐盟東側構成威脅，歐洲需要有不依賴美國保護自己的能力，當川普宣布退出冷戰時期與前蘇聯簽署的《中程飛彈條約》後，歐洲就再次面臨潛在的軍事威脅，呼籲歐洲應該建立獨立武裝，應對變化中的國際秩序。

報導指出，在法國總統呼籲成立獨立於歐盟與北約的歐洲軍隊後，11月7日，9個歐盟國家在巴黎召開了「歐洲干預倡議」，認真討論建立歐洲部隊的可能性，9個國家的國防部長制定成立聯合部隊的計劃，希望當衝突、自然災害發生時，部隊能夠做出快速反應和部署。

報導指出，儘管歐洲開始有考慮建立獨立軍隊的聲浪，但也有不少聲音表示質疑。如法國巴黎戰爭學院的阿拉馬爾（Bruno Alomar）教授就認為，建立「共同戰略文化」的想法令人感興趣，但是馬克宏的「歐洲防務夢想」和現實存在巨大差距，因為歐洲夥伴目前在防務問題上仍存在著很大的分歧。