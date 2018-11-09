霍金遺物拍賣 高科技輪椅1218萬元賣出

英物國物理學家霍金今年3月逝世後，22件遺物自上月底起由佳士得經手拍賣，其中他長年賴以代步和發聲的高科技輪椅，超戶預期的以約新台幣1218萬元成交。（歐新社-埃菲社）

2018-11-09 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國物理學家霍金（Stephen Hawking）今年3月14日逝世後，22件遺物自上月底起由佳士得經手拍賣，其中霍金長年賴以代步和發聲的高科技輪椅，超乎預期的以29萬6750英鎊（約新台幣1218萬元）成交。

綜合外媒報導，霍金的高科技輪椅原先最高估價僅1.5萬英鎊（約新台幣61萬元），但沒想到結果如此驚人；而同樣售價也高過預期的，尚有霍金1965年的劍橋大學博士論文《宇宙膨脹的屬性》（Properties of Expanding Universes）副本，原本估價是10萬至15萬英鎊（約新台幣411萬至616萬元），最終卻以3倍多賣出，成交價是58萬4750英鎊（約新台幣2401萬元）。

其他遺物拍賣還包括，1974年預測「霍金輻射」的文章副本、有本人指紋簽名的個人著作《時間簡史》副本、身穿的飛行員外套，及出演美國知名卡通《辛普森家庭》的劇本，它們分別以7500英鎊、6萬8750英鎊、4萬英鎊，及6250英鎊（約新台幣31萬元、282萬元、164萬元及26萬元）售出。

霍金女兒露西（Lucy Hawking）表示，此次拍賣會，讓崇拜父親作品的人，有機會以這些深具意義和迷人的拍賣物，體會父親非凡的一生。而霍金遺物拍賣所得款項，將全數捐給霍金基金會和漸凍人協會（Motor Neurone Disease Association）。

此外報導亦透露，此次佳士得拍賣會共有52件拍賣物，除霍金外，還有牛頓、達爾文和愛因斯坦等自然科學領域巨臂的相關物品，截至8日，合計全數共賣出逾180萬英鎊（約新台幣7391萬元）。