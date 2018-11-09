美中南海進行「懦夫賽局」 《紐時》：遲早爆發衝突

《紐約時報》報導，美中的衝突凸顯兩國未簽訂行為準則協議，兩國未來將持續在南海較量，遲早會爆發衝突。圖為美軍驅逐艦「迪凱特號」（USS Decatur）。（美聯社資料照）

2018-11-09 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕9月底美國和中國軍艦在南海差點擦撞，雙方船隻相距不到45碼，解放軍還在艦上向美軍嗆聲「後果自負」，兩國關係日益緊張。美國媒體報導，美中的衝突凸顯兩國未簽訂行為準則協議，兩國未來將持續在南海進行「懦夫賽局」，遲早會爆發衝突。

今年9月30日，美軍驅逐艦「迪凱特號」（USS Decatur）在南海執行「航行自由」任務時，遭到中國解放軍驅逐艦「蘭州號」進逼，最近距離只有45碼（約41公尺），險些發生碰撞事故，迪凱特號被迫採取技術性閃避。一名美國官員向《紐約時報》透露，如果迪凱特號和蘭州號發生擦撞，可能嚴重損壞船隻，導致雙方船員死亡，擁有核武的美中兩國，恐怕會爆發一場國際危機。

《紐約時報》報導，雖然最近美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）和中國國防部長魏鳳將在9日會面，外界預計將會緩和美中緊張關係，但雙方仍然深陷貿易戰，加上美國副總統彭斯（Mike Pence）上個月對中國的強硬講話，顯示兩國在南海緊張態勢仍未緩和。

澳洲國立大學南海問題專家泰勒（Brendan Taylor）認為，美中正在南海進行「懦夫賽局」（The game of chicken，又稱作膽小鬼博奕），在亞洲最容易爆發衝突的地區比膽量，雙方發生衝突發生只是時間問題，此類事件更有可能升級為更大的危機。

報導提到，儘管存在風險，但雙方似乎都沒有要退縮的跡象。美國海軍軍令部長李察遜（John Richardson）10月底時說，美國和中國將在公海上遭遇機會將愈來愈多。中國南海研究院院長吳士存也說，為了應對這種情況，他認為中國必須採取必要措施，增加美國和其他有關國家的這種挑釁行動的成本，否則挑釁中國的行動只會更加頻繁且肆無忌憚。

分析人士說，中國和美國之間在南海缺乏行為準則協議，會增加發生致命事故的風險。儘管2001年美中設立軍方熱線、2014年雙方在簽署海上意外遭遇準則（CUES），但不完全有效，且沒有法律約束力。雙方都堅持立場，任何以化解、避免對抗的行動似乎都不太有用。