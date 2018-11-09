白宮撤銷《CNN》採訪證 指記者對女實習生動手

《CNN》記者阿科斯達想要繼續向川普發問，白宮一名年輕的女實習生試圖搶走她的麥克風，雙方發生短暫的肢體接觸。（路透資料照）

2018-11-09 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普7日在白宮召開期中選舉記者會時，與《有線電視新聞網》（CNN）記者阿科斯達（Jim Acosta）發生激烈口角衝突，川普怒罵對方「既粗魯又可怕」、是「人民的敵人」。事後白宮再當天就將阿科斯達的採訪證註銷，，不得再進入白宮採訪，遭到《CNN》強烈抗議，但白宮指阿科斯達對女實習生動手，才會做此決定。

綜合媒體報導，阿科斯達在記者會上不斷追問川普有關中美洲移民和通俄門案件的問題，讓川普大動肝火，怒斥對方：「老實說，我認為你應該讓我好好治理這個國家。你們繼續經營CNN，如果經營得好，收視率會好很多」、「CNN應該為你的工作感到羞恥，你是一個既粗魯又可怕的人，你不應該為CNN工作。」

阿科斯達想要繼續發問，白宮一名年輕的女實習生試圖搶走她的麥克風，雙方發生短暫的肢體接觸。事後阿科斯達想要返回白宮進行連線，卻在入口處遭到特勤攔下，不得再進入白宮採訪。

《CNN》發布聲明指出，白宮取消阿科斯達的採訪證，是因為他在記者會上提出具有挑戰性問題，白宮取消採訪證的決定威脅到美國的民主，全力支持阿科斯達的行為。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，阿科斯達在記者會上與實習生發生肢體接觸，無法容忍一名記者對一名試著做好本分工作的白宮實習生動手。桑德斯說，對於《CNN》指控川普總統藐視新聞自由，川普給記者的自由比起史上任何總統都要多，他在1個半小時之內回答35名記者的68個問題之後，還回答阿科斯達多項問題，卻被攻擊藐視新聞自由。

《CNN》製作人馬洛伊（Allie Malloy）發表推文反駁，指桑德斯徹頭徹尾說了謊，她提出一項從未發生過的指控，阿科斯達的手臂根本沒有碰到女實習生，當對方扯阿科斯達手臂時，阿科斯達還說：「不好意思，女士」。

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