美大法官金斯柏格跌斷助骨住院 可能影響受關注

2018-11-09 04:52

〔中央社〕美國最高法院今天表示，高齡85歲的大法官金斯柏格在辦公室跌倒，因摔斷3根肋骨住院接受治療。她的健康備受關注，因為她若不能繼續任職，接任人選可能使最高法院更保守。

最高法院發布聲明說，金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）是昨晚在辦公室跌倒，她事後返回家裡，但因「整夜不舒服」決定去醫院就醫。

聲明說：「檢查顯示她左胸3根肋骨骨折，她已住院接受觀察和治療。」

金斯柏格是在1993年由當時的民主黨籍總統柯林頓任命為大法官，成為最高法院歷來第2位女性大法官。最高法院有9位大法官，她是現有4位自由派大法官之一，力倡男女平權，也擁護墮胎權和同性戀者的權利。

金斯柏格是最高法院最高齡大法官，她以往曾在健康出問題後痊癒繼續任職，但外界密切注意她的健康狀況是否惡化，因為她如果無法繼續任職，共和黨籍總統川普可能會迅速任命保守派人士取代她，使得最高法院更向右傾。

川普去年初上任以來，已任命兩位保守派大法官，使得最高法院向右轉，因為9位大法官中保守派增至5人。萬一保守派大法官增至6人，對自由派大法官取得6比3優勢，將對墮胎、死刑、投票權、同性戀權利、宗教自由權、商業訴訟以至總統權力等議題都有重大影響。