加州酒吧槍擊案 陸戰隊退伍軍人行凶動機還不明

2018-11-09 02:00

〔中央社〕美國洛杉磯郊區千橡鎮一家酒吧昨晚發生槍擊案，共有13人喪命，當局今天表示，犯案的是一名28歲陸戰隊退伍軍人，據信他在行凶後自戕，目前還不清楚是否與恐怖主義有關。

目擊者表示，這名槍手於昨晚11時20分左右進入南加州千橡鎮（Thousand Oaks）鄉村音樂餐廳「邊界線酒吧與燒烤店」（Borderline Bar and Grill），隨即冷酷開槍行凶，當時店內有許多大學生，情勢一片混亂，學生驚慌奔向門口逃命，最後有12人遇害，包括一位趕抵現場的警員。

文杜拉郡（Ventura County）警長狄恩（Geoff Dean）在記者會表示，現場「有如地獄」，兇嫌身分已查出，是由美軍陸戰隊退伍的朗恩（Ian David Long），也陳屍現場。他說：「我們相信他是開槍自戕。」

狄恩指出，當局目前還不了解朗恩的犯案動機，以及此案是否與恐怖主義有任何關聯。他說，看來兇嫌是隨意挑選目標濫殺。

他說：「顯然他腦子裡有些想法，才會做出這種事。他顯然有些問題。」

狄恩表示，警方幾年來與朗恩有過「幾次接觸」，都是為了些小事，包括交通碰撞事故，還有他2015年在本地一家酒吧遭毆打的案子。

狄恩又說，今年4月間，警員曾接獲報案前往朗恩的住家處理引起騷動的事件，發現他「行事不太理性」。由於朗恩是退伍軍人，警員覺得他可能有創傷後壓力症候群，因此通報危機處理小組和精神衛生專家與他談話。

他表示，朗恩據信只攜帶一把手槍手凶，先是槍擊站在店外的保全人員，然後進到店裡，先向右邊的另一名保全和幾位員工開槍，然後就隨意開火濫殺。

狄恩說，遇害者中包括即將退休的54歲警員赫盧斯（Ron Helus），「他進店裡想救人，最後犧牲了性命」。

另外11名死者的身分還未查明。他表示，此外還有10餘人受傷。

邊界線酒吧事發時正在舉行「大學鄉村之夜」活動，現場至少有上百人。有目擊者說，凶嫌穿黑色風衣，闖進現場投擲數枚煙幕彈後，開始開槍掃射。

現年20歲的大學生溫納斯川（Matt Wennerstrom）是這家酒吧的常客，他說槍手使用一把短管手槍行凶，顯然裝上一只10至15發子彈彈匣。

他指出：「凶槍是半自動，凶手不斷開槍，當他裝填子彈時，我們協助眾人逃跑，我連頭也沒回。」

他說，他和其他人以店內的椅子打破窗戶逃離現場，跳到一處陽台上，然後跳到地面平安脫逃。

酒吧老顧客懷特勒（Teylor Whittler）告訴福斯新聞頻道（Fox News）：「他看來知道自己要做什麼，好像練習過。」

千橡鎮距洛杉磯50多公里，這起槍擊事件震驚各方。美國有線電視新聞網（CNN）報導，千橡鎮長佛克斯（Andy Fox）表示，千橡鎮被視為「全美最安全的地方之一」，人均犯罪率最低，全鎮深以為傲，卻仍然發生槍擊慘劇，令人深感無奈。