白宮撤CNN證件 稱記者對實習生動手

2018-11-09 00:14

〔中央社〕美國白宮今天宣布取消有線電視新聞網（CNN）白宮記者阿科斯達（Jim Acosta）記者通行證，指控他在記者會中「對年輕女性動手」。CNN則稱白宮的指控「是徹頭徹尾的謊言」。

白宮和CNN今天的爭執從總統川普在期中選舉落幕後舉行全國直播記者會開始。阿科斯達提問有關中美洲移民隊伍一事，川普回說：「老實說，我認為你該讓我來治理國家，你管CNN。」

當阿科斯達試著繼續提問，白宮一名女實習生試著拿走記者手中的麥克風。她去搶麥克風時，阿科斯達不肯放手，造成兩人短暫肢體接觸。

當晚阿科斯達想再回到白宮做連線時，在供記者出入的賓夕法尼亞大道入口遭特勤局攔下。他推文說：「我剛才進入白宮時被拒，特勤局告訴我，我不能入內進行晚上8時的節目。」

CNN透過聲明表示力挺自家記者，說取消證件「是報復阿科斯達今天在記者會上提出具挑戰性問題」。

「這項前所未見的決定，威脅我們的民主，我們國家值得更好的。我們全力支持阿科斯達。」

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）稍後在聲明中證實阿科斯達的推文，稱中止阿科斯達的記者通行證源於他「對一個試著做本分工作的白宮實習生動手」，說這種行為「絕對無法接受」。

桑德斯說：「這種行為完全令人無法接受，也十分不尊重其他記者同行，不給他們機會提問。總統川普給記者的採訪自由比史上任何總統都要多。」

桑德斯說：「不同於CNN所言，總統今天在活動中對新聞自由展現至高無上的支持。只有他們（CNN）會在總統於一個半小時回答35名記者68個問題之後，包括回答CNN好幾個問題，還攻擊說他不支持新聞自由。」

桑德斯說：「CNN以做出這種行為的員工為傲，這個事實不但噁心，還證明了他們惡劣的不尊重其他任何人，包括替這個政府效力的年輕女性。」

「由於今天的事件，白宮暫時吊銷相關記者的記者通行證，直到進一步通知。」

CNN製作人馬洛伊（Allie Malloy）推文反駁說，桑德斯所言「是徹頭徹尾謊言，那名女子數度抓住吉姆（阿科斯達）的手臂，他一次也沒碰她，事實上，她扯他的手臂時，他一度禮貌地告訴對方，『不好意思，女士』。」