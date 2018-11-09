赴喬治亞為大象拔牙 南非獸醫：麻醉難度高

2018-11-09 00:04

〔中央社〕兩名世界知名的南非獸醫上週在喬治亞為一頭大象移除遭感染的右邊象牙，手術過程複雜共費時4小時15分。當大象從麻醉中逐漸清醒並可站立時，四周響起如雷掌聲。

獸醫史汀坎普（Gerhard Steenkamp）與杜迪芬（Adrian Tordiffe）10月31日受邀到西亞國家喬治亞的特比利西動物園（Tbilisi Zoo），為23歲的大象葛蘭德（Grand）移除遭到感染的牙齒。

南非新聞網站「新聞24」（news24）今天報導指出，葛蘭德多年前從俄羅斯被運到喬治亞的動物園時，2支象牙均被折斷。2014年由英國醫療團隊為牠移除左邊牙齒，當時擔心併發症並未移除右邊牙齒。

但近年來園方發現右邊牙齒已經慢性感染，細菌可能進入血液危及生命安全，最終決定進行此次手術。

史汀坎普與杜迪芬均具備豐富的治療大象經驗，尤其是在狹小空間中麻醉大象的知識與技術更是備受肯定。

報導引述史汀坎普說：「因為喬治亞政府禁止我們使用熟悉的麻醉藥物，必須改用其他藥品，這使得醫療團隊十分緊張。手術本身並不危險，但是難度高，體力需求大。」

「大象麻醉並不常見，尤其是讓牠保持長時間麻醉並不容易，需要時間來累積經驗。」

他表示，重達3噸半的大象是靠著一台起重機移動身軀，擺放到最適合進行手術的位置。手術雖只花了3小時，但是當葛蘭德於麻醉後4小時15分鐘後甦醒，並且可以站立起來時，在場每個人都鬆口氣，四周響起如雷掌聲。

由於案例特殊，英國廣播公司（BBC）全程拍攝錄影，預備作為大型動物外科手術一系列報導的一部分。