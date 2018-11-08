紐西蘭大規模投放「1080毒劑」滅鼠 環保人士抗議汙染環境

紐西蘭總理阿爾登收到死亡威脅，要求停止使用1080毒劑。（法新社）

2018-11-08 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭為保護境內稀有動植物，使用含有氟乙酸鈉「1080毒劑」（1080 poison）毒殺高威脅性的外來物種，引起環保人士抗議，總理阿爾登（Jacinda Ardern）甚至因此接到不少死亡威脅。反對者控訴，政府大量投放1080毒劑會汙染水源，甚至傷害其他無辜動物，不過被紐西蘭環境保護部否認這些指控。

綜合外媒報導，紐西蘭大量使用1080毒劑消滅高威脅性的外來物種，如老鼠、負鼠、黃鼠狼和白鼬，以免這些外來掠食動物獵捕稀有鳥類及破壞當地植物，有時這些外來掠食動物甚至會影響當地酪農產業。

部分環保團體相當不認同紐西蘭政府做法，指出1080毒劑讓動物慢性死亡的方式很不人道，而且毒劑將汙染水源與其他動植物，對人類和家畜非常危險。各政府官員和單位因此陸續接到反對者發送的死亡威脅，包含總理阿爾登。

阿爾登說到，非常歡迎反對人士提供意見，不過她也擔憂，在前線的工作人員時常被針對，遭到不少暴力威脅。

紐西蘭獸醫協會和環境保護部皆表示，在找到更好的替代品前，1080毒劑仍是最有效的選擇。環境保護部聲明，目前使用的劑量都在合理範圍內，並不會對環境及人體造成威脅。