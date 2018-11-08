澳洲外長訪中 關切新疆再教育營問題

2018-11-08 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）連續兩天（8、9日）拜訪中國，今在北京與中國外交部長王毅會面。會後，潘恩表示有針對「新疆再教育營」一事向中方表達關切。

綜合媒體報導，近年中國被指試圖影響澳洲的政治、媒體、大學，並利用貸款擴展對南太平洋島國的影響，使兩國關係鬧僵，澳洲外交部長更已3年未訪中國。

潘恩日前談及這趟破冰之旅，正面肯定中澳關係「非常穩固」、「符合雙方利益」，但也表示澳洲政府非常憂慮新疆維吾爾自治區的人權問題，與中方外長會面時將嚴正關切。

潘恩和王毅會談後一同召開記者會。潘恩說，「我們確實有針對此問題交換意見。」但沒有說明她向王毅說了什麼。

澳洲外交貿易部官員曾透露，過去一年有3位澳洲公民被關押在新疆數週，澳洲政府在他們離開新疆後才得知消息。

王毅要求媒體以打擊恐怖主義的角度看待新疆問題，「中國堅決反對恐怖主義，並將嚴格防範恐怖主義在國內蔓延。」他強調，這不僅符合中國的利益，同時也符合國際社會的利益。

聯合國人權理事會前天 （6日）於日內瓦審議中國人權問題，美國與其他國家呼籲中國釋放新疆再教育營的維吾爾族人和其他少數民族人士。中國代表團對此重申，北京當局認為營區是職業培訓中心，旨在幫助受極端主義吸引的人遠離恐怖主義，以便重新回歸社會。