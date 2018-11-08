逼近金馬台灣 福建莆田排查出非洲豬瘟

2018-11-08 21:48

〔中央社〕中國農業農村部新聞辦公室今天晚間在官網發布疫情通報稱，福建省莆田市城廂區排查出非洲豬瘟。福建是新增的第16個省市，現中國31省市自治區已有過半數出現疫情。

福建莆田這起通報屬新增省市，亦是距離台灣與金門、馬祖最近的疫情。至此，中國已有：黑龍江、江蘇、浙江、安徽、河南、吉林、內蒙古、遼寧、天津、山西、雲南、湖南、貴州、重慶、湖北和福建等共16個省市自治區出現非洲豬瘟。

農業農村部的疫情通報指出，11月8日16時，接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，福建省莆田市城廂區一處養殖場「排查」出非洲豬瘟疫情。該養殖場存欄生豬4521頭，發病85頭，死亡85頭。

疫情發生後，當地已按照要求啟動應急回應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

此外，農業農村部今天下午也發布通報稱，湖南省漣源市、吉林省龍井市和江西省萬年縣，各發生一起非洲豬瘟疫情。

通報稱，湖南省婁底市漣源市一處養殖戶「排查」出非洲豬瘟疫情，該養殖戶存欄生豬9頭，發病4頭，死亡1頭。江西省上饒市萬年縣一處養殖戶「排查」出疫情，養殖戶存欄生豬154頭，發病49頭，死亡49頭。

此外，吉林省延邊朝鮮族自治州龍井市一處養殖場區發生非洲豬瘟疫情，該養殖場區存欄生豬930頭，發病144頭，死亡144頭。