牛津呼籲課徵｢紅肉稅」 稱可降低22萬人死亡

2018-11-08 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕牛津大學健康部（NDPH）的研究人員指出，政府若對紅肉及加工肉類徵稅，將有助於減少人民罹癌，還能替國家醫療省下10億英鎊（約400億台幣）。研究中也指出，如果全球都課徵類似的肉類稅，每年至少可降低22萬人死亡。

綜合外媒報導，NDPH過去曾成功推動英國課徵「糖稅」，最近他們的研究發現，若將紅肉與加工肉類的稅額各提高14%和79%，每年就能減少6000名英國公民死亡，並降低英國國民健保署（NHS）近10億英鎊（約400億台幣）的國民健康診療支出。如果推行至全球，每年至少挽救22萬人的生命。

世界衛生組織（WHO）先前已經將含有牛肉、豬肉和羊肉的加工肉類分類為致癌物質，將這些肉類的未加工形式列為「可能致癌」。NDPH的首席研究專家斯普林曼（Marco Springmann）指出，對紅肉及加工肉類課徵健康稅不會限制民眾選擇，而是向人們發出警訊，並對醫療系統施加壓力。

英國國家肥胖論壇主席弗萊（Tam Fry）對紅肉稅表示支持，提到當糖稅首次公佈時，人們會嗤之以鼻，認為這是侵犯人權的政策，但事後人們會慶幸擁有更健康的選擇。弗萊最後說到，此舉不僅能促進國民健康，對環境也更好，避免因養牛而占用大量自然資源。