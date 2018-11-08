習近平見季辛吉 籲美中相向而行 友好協商

習近平在今天（8日）於北京人民大會堂與美國前國務卿季辛吉會晤，並針對中美現況作交流。（法新社）

2018-11-08 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平在今天（8日）於北京人民大會堂與美國前國務卿季辛吉（Henry Alfred Kissinger）會晤，高度肯定這位「中國人民的好朋友」為中美關係發展的貢獻，同時針對目前中美關係惡化的現況指出，最近美國對中國政策的負面聲音越來越多，呼籲美方與中方「相向而行」，共同維護雙方穩定發展。

綜合媒體報導，已經高齡95歲的季辛吉今天與習近平會面，兩人就中美目前狀況進行了討論。習近平指出，中國雖然在這40多年來與美國關係經歷不少風波，但總體來說還算穩定，但是現在因為中美貿易戰導致雙方關係急轉直下，「國際社會普遍期待著中美關係繼續沿著正確的方向向前發展。」他呼籲美方與中國相向而行，共同維護中美關係的健康穩定發展。

習近平表示，最近美國國內，不管是政府或是社會，對中國政策的消極聲音越來越多，對此北京當局十分關注，強調中國堅持走和平發展的道路，致力於不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係，籲華盛頓當局對彼此的戰略意圖要有準確判斷，中國願意以雙方平等互利的基礎上，友好協商解決中美關係發展中出現的問題。

季辛吉也表達認同習近平觀點，他表示，中美雙方要更加互相了解，加強戰略上的溝通，才能不斷擴大利益，向世人證明中美友好，利大於弊。

據媒體指出，習近平將與美國總統川普在2018阿根廷G20峰會上會談，兩人將會針對貿易問題深入交換意見。