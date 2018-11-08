面積相當美康州！南極發現巨大「棺材冰山」

南極編號「B-15T」的冰山外觀有如一副巨大的「棺材」，且正逐漸往北移動，漂向它的「墓地」。（圖擷取自美國宇航局地球觀測站）

2018-11-08 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）日前釋出一座矩形的巨大冰山的照片，整齊的邊緣彷彿就像遭人切割過一樣，但更稀奇的是，還有另座編號「B-15T」的冰山，形狀則像是一副巨大的「棺材」，且正逐漸漂向它的「墓地」，未來可能會急速融化消逝殆盡。

據《太陽報》報導，「B-15T」冰山自2000年3月從南極最大的羅斯冰架（Ross Ice Shelf）分離出來後，經歷了18年的漂流，逐漸形成一個一共有6個角，寬40公里、長370多公里的「棺材」冰山，NASA表示面積相當於美國康乃狄克州。

美國國家航空航天局科學家舒曼（Chris Shuman）對此感到相當不可思議，表示「這種破裂簡直就像是用一把尖銳的錘子，專門去切割而成的。」

然而美國國家航空航天局指出，這座棺材冰山在2017下半年就已不再沿著南極洲的南極沿海流逆時針流動，而是逐漸漂向北方。科學家表示，目前棺材冰山已經離開南大洋，一步步向北邊溫暖的海域前進，其6個角正不斷不對稱地變細，未來恐怕會以相當快的速度消失。

對此，許多網友感到震驚及惋惜，紛紛留言「這反應出全球暖化造成的影響」、「冰山在預告我們什麼嗎」、「大自然的鬼斧神工」、「真的是巨大的白色棺材」、「航空母艦翻版」、「是人類親手送它進墓地的」。