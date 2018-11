世界多國民眾加入「#SayYesToTaiwan」活動,在推特上掀起風潮。(圖擷取自推特)

2018-11-08 20:46

〔即時新聞/綜合報導〕波蘭電視節目先前公開倡議「SAY YES TO TAIWAN(對台灣說好)」、「SAY NO TO CHINA(對中國說不)」的理念,現在已在全球發燒,至少有8國民眾自主在推特上發起「#SayYesToTaiwan」活動,錄製短片或舉手板支持台灣獨立。

波蘭「Idź Pod Prąd」節目先前播出「拒絕中國」、「台灣友好」的內容,引發中國網友不滿,但也獲得波蘭政府守護言論自由的保證,事件經推特傳佈後,來自愛爾蘭、日本、冰島、波蘭、加拿大、奧地利、以色列、美國的民眾們紛紛響應活動,以行動力挺台灣獨立。

目前推特上搜尋「#SayYesToTaiwan」,可看見大量外國民眾舉手板的照片,上頭以英文或各國語言寫著「SAY YES TO TAIWAN」、「SAY NO TO CHINA」,甚至有波蘭歌手加洛米(Jaromi)對此寫歌並放上YouTube,就連以色列知名演員那夫(Harel Noff)都加入支持台灣的行列,挺台行動持續在網路上發燒。

