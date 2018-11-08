強國男想炫瑪莎拉蒂 油門一催結果悲劇了

中國瑪莎拉蒂男駕駛，日前開車上路時，見到街上滿滿的「普通車輛」，突然想要展示名車效能「炫富」一下，結果油門一催車子竟然失控打滑，直接撞上路旁的路樹，瑪莎拉蒂當場撞毀。（圖擷取自《現代快報》）

2018-11-08 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國一位男子，日前開名車瑪莎拉蒂上路時，見到街上滿滿的「普通車輛」，突然想要展示名車效能「炫富」一下，結果油門一催車子竟然失控打滑，直接撞上路旁的路樹，瑪莎拉蒂當場撞毀。

綜合媒體報導，這位住在上海的湯男，在2014年購入這輛白色的瑪莎拉蒂跑車，由於效能很好，而且外型酷炫，每次湯男駕駛瑪莎拉蒂在街上行駛，都會引來路人的讚嘆，使他的自豪感逐漸膨脹。

日前湯男到外地出差，他見當地路上滿滿的普通車輛，讓他興起了「炫富」的心態，由於他之前就常常展示效能來炫耀，所以他這次就駕輕就熟的想再「炫富」一次；殊不知當地近期天天下雨，所以不只能見度低，馬路還非常濕滑，結果湯男一催油門，他的名車馬上失控打滑，直接撞上路旁的路樹。

所幸撞擊的當下，安全氣囊救了湯男一命，不過他的名車卻撞的車頭全毀，路樹也被攔腰撞斷；警方到場調查後，認為肇事主因是湯男在行駛途中突然加速，由於當地天雨路滑，再加上這輛瑪莎拉蒂後方車輪的摩擦係數低，才導致這起事故發生；不過中國網友普遍不滿湯男「炫富」的行為不顧他人安全，紛紛批評「太可惜了，司機沒死。」、「是不是可以按危害公共安全罪關幾年醒一醒？」、「證明了好車配弱智司機，結果笨蛋地犧牲了」、「這下不但炫富成功，還出名了。」