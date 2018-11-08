裝修老大樓發現「上千顆人類牙齒」 陳年老牙嚇死裝修工人

2018-11-08 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州有批裝修工人，日前在一棟建於1900年代的老建築進行裝修工程時，在2樓的牆壁內挖出多達1000多顆的人類牙齒，當場嚇傻這些工人。

綜合外媒報導，這棟年齡上百年的老建築匡威大廈（T.B. Converse Building）位在喬治亞州瓦爾德斯塔市（Valdosta）的市中心，當時這棟商業大樓正在進行裝修工程，結果當裝修工人將二樓的一處牆壁打掉之後，才發現裡頭藏有大量老舊泛黃的人類牙齒，當場將這些工人嚇個半死；這些牙齒共有1000多顆，有名工人將這驚人的畫面拍下並上傳至網路後，引起熱烈迴響。

根據當地媒體報導，這棟大樓過去曾被2名牙醫租下，第一位牙醫在大樓建起後便租下，直到1911年後才由第二位牙醫承租，使用到1930年為止；調查後還發現，這棟大樓過去一樓是間藥房，二樓是辦公空間，三樓是私人住家，另外在附近的古物店還發現了一張第二位承租大樓的牙醫，於1928年在二樓替病人看診拔牙的收據；瓦爾德斯塔主街主席艾倫‧希爾（Ellen Hill）表示，瓦爾德斯塔並不是第一個發現牙齒藏在牆壁裡的地方，只要是老舊建築物就有可能會發現，我也不知道把牙齒丟到牆壁裡是否是牙醫之間「約定俗成」的事，但也有人說他以前也曾遇過類似的情況。

根據《芝加哥論壇報》報導，在20世紀早期，利用牆壁處理廢棄物的行為很常見，許多建在1870年代後期的建築物，在水槽旁邊的牆壁往往都會裝設一個可投入物品的金屬框，人們會往裡面丟廢棄的剃刀刀片；當地的歷史學會與歷史博物館跟接收了一些發現的老舊牙齒，當作紀錄這座城市「牙醫史」的收藏物，其餘的牙齒已經被工人丟掉。