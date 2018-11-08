加州酒吧血腥槍擊案！兇嫌掃射30槍造成12死 1員警殉職

人們逃出酒吧後在街道上相互擁抱安慰。（美聯社）

2018-11-08 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州千橡市（Thousand Oaks）一間酒吧，在當地周三（7日）深夜發生槍擊案，槍手至少開了30槍，造成數十人受傷，包含了一名員警在內共12人死亡，而槍手隨後也被證實已經死亡。

根據《Los Angeles Times》報導，千橡市一間酒吧在周三舉行了一場為大學生舉辦的活動，參加人數大約有100人，在晚間11點20分左右，一名槍手衝進酒吧持槍掃射，並投擲煙霧彈。目擊者指出，槍手為一名男性，一進入會場就走到一名警衛附近，並朝他的頭部開槍，再朝人群掃射。

當時在場的目擊者表示當時現場非常混亂、恐怖，當槍聲響起時，在酒吧內的人都驚慌跑去尋找掩護，不少人使用椅子打破窗戶逃離建築物，其他人則躲在閣樓以及洗手間，慌恐的打電話給他們的親人。

文圖拉縣（Ventura County）警方發言人加羅（Garo Kuredjian）表示，他們獲報後立即趕到現場，並與槍手交火，造成一名警官嚴重受傷。而這名重傷的警官也在送醫後不幸死亡。

醫護人員在現場替受害者急救