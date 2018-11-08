花87億助北韓建公路 南韓議員批破壞國際制裁

南韓議員指控，政府撥款給北韓就像在破壞國際間的制裁。圖為北韓的地鐵站（資料照）

2018-11-08 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕南韓官員今日透露，南韓預計撥款2951億韓圜（約新台幣87億元），協助北韓升級鐵路及公路基礎設備。雖北韓仍持續遭國際制裁，南韓政府還是決定推動該跨境計畫。南韓國會議員鄭柄國（Chung Byoung-gug）相當反對，指出政府做法將損害各國間對北韓制裁的平衡。

綜合外媒報導，南韓統一部的官員匿名表示，明年協助北韓的計畫約耗資2951億韓圜（約新台幣87億元），其中有1864億韓圜（約新台幣50億元）是捐贈，剩下的1087億韓圜（約新台幣29億元）則為貸款。這名官員提到，目前屬於估計狀態，未來會持續努力，像是和美國的協調等，確保南北韓順利進行建設項目。

據報導，今年兩韓會談期間，南韓總統文在寅曾說到，願意協助北韓升級鐵路及公路設施，讓兩韓公路相接。報導中指出，南韓和美國在北韓議題上的想法日益分歧，南韓傾向來往，美方依舊堅持施壓，直至北韓非核化才停止。

然而鄭柄國卻控訴南韓政府無視國際社會對北韓的制裁。鄭柄國說到，美國會持續施加壓力，直到北韓在無核化上做出明顯改善行動，其他國際社會，包含歐盟也都是如此。鄭柄國認為，政府撥出預算給北韓，可能會讓南韓看起來像在破壞國際間對北韓制裁的平衡。