中共瘋了！竟唆使新疆小學生清查家庭 還要簽保證書

中國當局要求小學生返家清查書籍、3C設備，被網友認為是文革再起的前兆。（美聯社）

2018-11-08 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來在新疆迫害維吾爾族等穆斯林民族，近期內更被當地人爆出政府利用小學教育，唆使小學生返家清查家中書籍、圖文與3C設備，還要他們簽下保證書承諾遵循黨的意志，被網友形容為「文革捲土重來」、「中共瘋了」。

根據《馬列之聲》報導，新疆烏魯木齊市第79小學發給學生「清查家庭藏書及音像視頻自查情況反饋及承諾書」，要學生自填班級、姓名，針對家中的書籍與3C產品進行分類，並盤點數量加以呈報，同時羅列出一切「有問題」的書籍與3C產品名稱。

該表單還要求新疆小學生承諾契合黨的民族宗教觀、歷史觀，不能違背馬克思主義的「五觀」與《紀要》等中國演繹式共產思想，最後還要小學生簽字擔保，並把該表單也拿給家中長輩簽名連帶附署同意。

許多網友看完承諾書後，紛紛留言指出「還有所謂的以打擊恐怖主義為名的屠村現象」、「他們的生命自由被嚴重限制」、「這些都是被默許的」、「不只是針對少數民族，看起來好像是針對宗教」、「我有個新疆的同學假期回家說了幾句不滿的話就被人舉報抓進去了」、「去過一次新疆，隨時檢查身份證」、「並不是空穴來風」。