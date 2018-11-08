沉睡4萬年！印尼洞穴壁畫曝光 改寫最古老具象藝術紀錄

印尼「Lubang Jeriji Saléh」洞穴有大量壁畫，紅橙色壁畫年代較久遠、桑葚色則較為近代。（法新社）

2018-11-08 18:27

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲格里菲斯大學（Griffith University）發布最新研究，表明在印尼婆羅洲發現目前已知最為古老的具象藝術壁畫，畫中內容為當地古人繪製野牛，研究發布在《自然》（Nature）期刊。

綜合外媒報導，印尼婆羅洲為世界第3大島，為亞洲第1大島，研究人員表明在4萬年前，當時海平面較低，因此婆羅洲係亞洲大陸的一部分，現在的印尼東加里曼丹省被發現大量當時人類留下的畫作，均存在於「Lubang Jeriji Saléh」洞穴裡，研究人員依年份將其歸類為3階段演進。

此次由澳洲格里菲斯大學的副教授馬克西姆．奧貝特（Maxime Aubert）發現的具象藝術壁畫，經「鈾定年法」鑑得是完成於距今4萬年前，以氧化鐵或赭石在洞穴壁上畫出野牛，因此畫作呈現紅橙色調；而此次發現的作品為大型作品的一小部分，該壁上共有3幅大型動物畫。

科學家將洞穴中畫作依年代分階段，第一階段畫作有赭石手模；第二階段畫作有桑葚色的手模、以及複雜的圖案與人類圖案；第三階段畫作有人物形象畫、船隻與幾何圖形。

研究人員表示，紅橙色和紫色的顏料具有相同的礦物成分，他們認為這些顏料最初都是紫色的，隨著時間的推移會發生變化，因此年代較久遠的畫作最後會變成紅橙色；奧貝特認為，東南亞的形象藝術歷史與歐洲同步發展，「最初人類製作了大型動物的比喻畫，後來他們開始描繪人類世界」。

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《自然》期刊