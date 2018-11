承諾選後要問川普51區內幕 美知名主持人至今未兌現

2018-11-08 17:57

〔即時新聞/綜合報導〕美國福斯新聞(Fox News)當家主持人尚漢尼提(Sean Hannity)日前參加美國總統川普在密蘇里州舉行的造勢大會,雖遭外界批評失去中立立場,但也顯示他與川普的關係密切。有趣的是,日前尚漢尼提承諾要在選後訪問川普,並詢問51區有無外星機密,如今選舉已經落幕,他尚未兌現。

綜合外媒報導,尚漢尼提曾多次訪問川普,據信與白宮關係密切,尚漢尼提日前更曾在節目中表示,為了「滿足每個人的期望」,他將在期中選舉後訪問川普,並詢問神祕的51區有沒有外星人機密。

由於他在期中選舉投票前夕與川普同台造勢,引發美國社會爭論是否喪失中立性,福斯新聞昨日發布聲明,指稱尚漢尼提的行為錯誤,但是「這個不幸的插曲已獲得解決」。

Sean Hannity: I'll "try to" ask Trump about Area 51 https://t.co/84U8uFTNKd