承諾選後要問川普51區內幕 美知名主持人至今未兌現

美國福斯新聞當家主持人尚漢尼提（右）日前承諾將詢問美國總統川普，神秘的51區有無外星人機密，但至今還沒有兌現承諾。（美聯社資料照）

2018-11-08 17:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國福斯新聞（Fox News）當家主持人尚漢尼提（Sean Hannity）日前參加美國總統川普在密蘇里州舉行的造勢大會，雖遭外界批評失去中立立場，但也顯示他與川普的關係密切。有趣的是，日前尚漢尼提承諾要在選後訪問川普，並詢問51區有無外星機密，如今選舉已經落幕，他尚未兌現。

綜合外媒報導，尚漢尼提曾多次訪問川普，據信與白宮關係密切，尚漢尼提日前更曾在節目中表示，為了「滿足每個人的期望」，他將在期中選舉後訪問川普，並詢問神祕的51區有沒有外星人機密。

由於他在期中選舉投票前夕與川普同台造勢，引發美國社會爭論是否喪失中立性，福斯新聞昨日發布聲明，指稱尚漢尼提的行為錯誤，但是「這個不幸的插曲已獲得解決」。