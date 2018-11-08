79年前拒猶太難民入境致數百死傷 加拿大政府道歉

加拿大總理杜魯道於7日正式對1939年發生的猶太難民船事件道歉。（美聯社）

2018-11-08 17:57

〔即時新聞／綜合報導〕1939年一艘船隻逃離納粹、想入境加拿大卻遭拒，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）昨日代表加拿大正式道歉；杜魯道說：「當時的政府利用加拿大法律來掩蓋反猶太主義的想法，這個姍姍來遲的道歉是希望人們銘記歷史。」

綜合外媒報導，1939年5月，這艘「聖路易斯號郵輪」上載著約900名遭到迫害的德國猶人，試圖尋求他國庇護，但不僅遭加拿大拒絕，古巴和美國也視而不見，郵輪被迫駛返歐洲，分別被比利時、法國、荷蘭、英國等國家收留。

據了解，後來這些乘客至少超過250人在納粹大屠殺中喪生，為此，杜魯道表示，要向二戰期間被無辜囚禁的猶太人及因為「加拿大當時沒有做出任何行動」而付出生命的人道歉。

《福斯新聞》報導，在二次大戰和大屠殺前，加拿大政府因反猶太主義嚴格限制猶太移民入境，自1933年到1945年間僅有約5000名猶太難民被允許入境、受到庇護。

杜魯道說：「政府因反猶太主義而對難民漠不關心，甚至帶有仇恨態度是不對的。」他還表示，國內反猶太主義至今仍是個問題，承諾政府將採取更多措施來保護猶太教堂和其他宗教場所免受暴力襲擊。