泰國有望立法承認同婚 但權利只有異性夫妻9成

泰國社會氛圍對LGBT族群包容度高，圖為去年12月16日舉辦在泰國曼谷的一場同志遊行。（歐新社-埃菲社）

2018-11-08 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕泰國政府打算修訂伴侶法（Life Partnership Bill）起草案，保障LGBT族群的權益，並盼年底前立法通過，成亞洲首個法定承認同性伴侶關係的國家，但據悉，即便法案成立，仍與異性戀婚姻有別

泰媒《世界日報》報導，泰國政府為修訂伴侶法，目前正在進行網路民調，且預計在12日至16日，於曼谷、清邁、大城及宋卡府各舉行一場公聽會，聽取民意，且伴侶法除參考英國2004年的民事伴侶法案外，有再增加福利保障、賦稅減免、遺產繼承等條文。

但權利自由保護廳副廳長柯丘（Kerdchoke Kasemwongjit）透露，即便法律通過，也不允許同性伴侶領養小孩，因此他們僅享有與異性戀夫妻90％相同的權利，且法律上，兩人只能是「伴侶關係」，而非「夫妻」。

對此，有學者質疑，當局力拚年底前通過以起草多年的伴侶法，是否僅是為明年大選拉票？

報導指出，目前泰國社會氛圍對LGBT族群包容度高，因此很有望年底前通過伴侶法，承認法律地位，惟將避免此用「婚姻」一詞。