中程飛彈條約若不保 俄駐歐盟大使：冷戰惡夢將重演

俄國駐歐盟大使齊若夫警告，歐洲若不保住中程飛彈條約，數十年前的噩夢將重演。（歐新社資料照）

2018-11-08 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上月透露，美國計劃退出與前蘇聯簽署的「中程飛彈條約」（INF），原因是俄國未遵守條約，中國也未在條約規範之中，震驚國際，俄國駐歐盟大使齊若夫（Vladimir Chizhov）近日警告，若歐洲不採取堅定立場保住該條約，將重演數十年前的冷戰惡夢。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄國駐歐盟大使齊若夫近日在一場會議中表示，美國政府近期聲稱計劃退出1987年的中程飛彈條約，「就像美國以往退出類似條約一樣，將縮小條約作用的範圍」，他強調，該條約是數十年來維持全世界和平的一個重要支柱，特別是在武器控制上。

齊若夫警告，原本中程飛彈條約的最大受益者是歐洲，如果此次歐洲在這個問題上不採取堅定立場，數十年前的冷戰惡夢將再一次重演。

中程飛彈條約是美蘇冷戰期間，於1987年簽訂的軍備管控協定，意圖在限制兩個核武大國發展中短程飛彈，並銷毀飛彈庫存，按照條約，雙方有義務不試驗、不部署射程介於500至1000公里的短程導彈，以及射程介於1000至5500公里的中程導彈。