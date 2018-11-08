過期食物還能吃？英公司推觸覺標籤 新不新鮮一摸就知

英國一間新創公司為了避免人們將其實還能吃的東西丟掉，開發出一種觸覺式標籤，讓人一摸就知道食品是否已腐敗。（圖擷自Youtube）

2018-11-08 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕市面上許多食物都有標保存期限，但有時食物雖超過保存期限，仍可以食用。英國1間新創公司為了避免人們將其實還能吃的東西丟掉，就開發出1種觸覺式標籤，讓人一摸就知道食品是否腐敗，不會隨便浪費。

綜合報導指出，很多食品公司為了保險起見，會將食物的保存期限訂得比較「保守」，因此有些商品就算過了保存期限，仍可食用。在英國人丟掉的食物中，有60%其實都還可以吃。英國新創公司「Mimica」因此開發了1款可用觸覺顯示食品狀態的標籤「Mimica Touch」，讓消費者以食物腐敗時限作為真正保存期限，減少食物的浪費。

這種標籤會針對每種食物個別製作，因此不同標籤可以反應各個食品的腐敗溫度與期限。如果觸摸標籤時是平滑的，就代表該食物還可食用，但假如摸到凹凸不平的顆粒，食物就很可能已經腐敗。

Minica在今年3月起，已與丹麥牛奶廠商「Arla Foods」合作，在盒裝牛奶上進行該標籤的測試，未來希望能將標籤拓展到更多的食品上。