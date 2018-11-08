塔吉克監獄發生暴動 至少13名囚犯身亡

塔吉克監獄發生暴動，至少13名囚犯死亡。圖為示意圖。（彭博）

2018-11-08 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕中亞國家塔吉克當地時間週三發生監獄暴動，造成至少13人死亡。

綜合外媒報導，位於塔吉克第二大城苦盞的一座監獄，當地時間週三發生暴動事件，塔吉克維安武力擊殺至少13名囚犯。官方雖證實有監獄暴動發生，但沒有提供其它資訊。

另有消息指出，其中一名囚犯為伊斯蘭國成員，趁機奪取守衛的機槍後開始掃射，並和其他囚犯占領一棟建築，但暴動不久後遭當地特種部隊鎮壓。