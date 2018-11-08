歐吉桑控就業歧視、把不到對象 要求合法回春20歲

2018-11-08 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭一名69歲男子拉特班（Emile Ratelband）疑因不滿自己的年齡太大影響就業機會、交友軟體配對成功率，要求官方把證件上的出生年份下修20歲被拒，氣得一狀告上法院，引發國外媒體關注。

綜合媒體報導，拉特班抱怨，他跟人家說自己69歲，不僅得不到回應，甚至倍感歧視、受限，但假使他年僅49歲，「我將處於優勢地位」，例如「我可以買房子、開不同的車、肩負更多工作」，或是較容易在交友軟體上找到約會對象。

報導指出，拉特班質疑，「你有權利更改姓名、性別，為什麼年齡不可以？」並稱醫師說他的生理年齡只有45歲；要求政府單位准許他把實際出生時間從1949年改為1969年，讓他得以「回春」20歲，強調若能付諸實行，他願意放棄養老金。

報導提到，阿姆斯特丹東南部的阿納姆市當地的法院，預計將於4週內對拉特班的訴訟案進行裁決，不過法官在庭上抱持懷疑態度，因現有法律制度並未同意修改出生日期，且荷蘭憲法也明訂不准因年齡出現就業歧視，但仍對於他的情況表示同情。

報導提及，拉特班是一位媒體人、演說家，同時也是神經語言程序學的培訓講師，還曾替荷語版的動畫片《汽車總動員》續集《Cars 2：世界大賽》配音。