辛巴威2公車對撞 釀47死70傷

辛巴威昨（7）日下午，有兩輛公車在連接首都哈拉雷與第三大城穆塔雷的公路上，迎面相撞，目前造成至少47死、70傷，為該國死傷第2慘重的車禍。（翻攝自辛巴威《ZBC》）

2018-11-08 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威昨（7）日下午馬尼卡蘭省（Manicaland）魯薩佩鎮（Rusape）附近，有兩輛公車在連接首都哈拉雷（Harare）與第三大城穆塔雷（Mutare）的公路上迎面對撞，造成至少47死、70傷，為該國死傷第2慘重的公車車禍。

綜合外媒報導，7日下午5時半許，公車「Bolt Cutter」和另輛公車「Smart Express」在該公路沿線166公里處，對撞後側滑，造成前一輛公車前半部全毀，車門被撞凹，後者則是車身左側幾乎被削開。事發後，魯薩佩鎮綜合醫院接獲大批車禍傷患及死者，造成太平間爆滿，需求助其他私營殯葬業。

目前車禍至少有47死、70傷，其中2名死者還是小孩，當局尚在搶救中其餘乘客，但據信，死亡人數恐會再攀高。

報導指出，近幾年來，辛巴威發生數起公車死亡事故，去年6月時，就有公車失控，釀43死24傷的慘劇；而辛巴威歷年死傷最慘重的公車車禍，則要追朔到1991年8月1日，當時共有89人死亡。