巴西美臀小姐上演鬧劇 冠軍彩帶遭落選者暴力扯下

最近巴西舉行一年一度著名的美臀小姐比賽，沒想到在頒獎時上演全武行，一名未獲獎的佳麗，突然在台上搶走冠軍的彩帶，指控前3名都做過整形手術，自己的美臀才是「天然貨」。（圖擷取自YouTube）

2018-11-08 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕最近巴西舉行一年一度著名的美臀小姐比賽，沒想到在頒獎時上演全武行，一名未獲獎的佳麗，突然在台上搶走冠軍的彩帶，指控前3名都做過整形手術，自己的美臀才是「天然貨」。

綜合媒體報導，今年已經是美臀小姐第8屆比賽，31歲的選手桑塔娜（Ellen Santana）是一名模特兒及舞者，她代表巴西北部朗多西州參賽，以105公分的盛臀，擊敗眾佳麗獲得美臀小姐冠軍。不料在宣布冠軍時，來自奧格蘭德州的27歲對手烏瓦（Aline Uva），突然走上台扯下桑塔娜的冠軍彩帶，套在自己身上，並宣稱前3名的美臀都是假的。

烏瓦在後台表示，在決賽前夕，她獲得民眾最多的票數，且她的盛臀有110公分，比桑塔娜還要大5公分，聲稱投票機制已經遭到破壞，因為她是唯一一個沒有接受豐臀手術的選手。

烏瓦說，「我遵守了所有的規則，我的臀部是唯一100%純自然的。我扯下冠軍的彩帶，因為我才是唯一真正應該獲得冠軍的女人。我代表純天然的巴西臀，獲選前3名的臀部都是假的，他們的臀部是塑膠，這是不公平的。」

美臀比賽創辦人奧利弗（Cacau Oliver）事後認為，這場鬧劇也是比賽的一部份。

另外，比賽的第3名是27歲的變性人奧利弗拉（Paula Oliveir），5年之前他接受變性手術從男性變成一名女性。其他選手抗議，認為奧利弗拉應該被禁賽，因為這項比賽只有純天然女性才能參加。

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