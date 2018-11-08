涉嫌洩漏Su-57戰機等機密 俄國技師遭判刑

俄國戰機製造廠一名技師洩漏包括Su-35及Su-57戰機等軍事機密，遭俄國法院判處4年6個月有期徒刑。（法新社）

2018-11-08 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯戰機製造廠的一名高級技師狄米崔耶夫，因洩漏包括Su-35戰機以及研發中Su-57戰機等軍事機密，遭俄國法院判處4年6個月有期徒刑。

綜合外媒報導，俄羅斯人權團體透露，哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）地區法院在去年10月判處狄米崔耶夫（Roman Dmitriev）四年半徒刑，原因在於狄米崔耶夫涉嫌在網路論壇洩漏戰機技術細節。

狄米崔耶夫所工作的飛機製造廠屬於蘇霍伊（Sukho）飛機生產設計聯合系統，該廠目前正為中國和俄羅斯空軍生產Su-35戰機，俄羅斯正研發中的Su-57戰機也是由這家工廠生產，狄米崔耶夫負責Su-35戰機內部管線連接。

俄國當地安全單位發現，狄米崔耶夫時常在專業飛機論壇發布有關Su-35和Su-57的資訊，包括曾透露向中國出售的Su-35機身編號、俄羅斯有意向印尼和巴基斯坦出售Su-35戰機等資訊。

另外，狄米崔耶夫也被指控，涉嫌向一名移民以色列的前俄國飛行員討論Su-57的技術細節，而對方疑似為以色列情報及特殊使命局（摩薩德）服務。