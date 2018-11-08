酸日本記者菜英文？ 川普：你哪來的我聽不懂在講什麼

除了與CNN記者發生正面衝突，川普更直接對有口音的外國記者表示「聽不懂在說什麼」。（歐新社資料照）

2018-11-08 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（8）日在白宮舉行期中選舉後記者會，竟與CNN記者發生激烈交鋒，川普怒斥對方無禮、是「人民的敵人」，還註銷該記者的採訪證，引來外界議論。除此之外，川普昨（7）日面對英文帶有口音的日本記者提問時，竟直接問對方「你哪裡來的」、「我聽不懂你的英文」。

據《哈芬登郵報》報導，當時日本記者想問川普如何看待美日間的貿易問題，想不到竟突然遭川普反問「請問你從哪裡來」，記者錯愕地回答：「日本，首相是安倍」，此時川普一副恍然大悟的樣子並說：「原來如此，幫我跟晉三（日本首相安倍晉三）打聲招呼」、「我相信他對車子的關稅應該挺開心的」。

對此，記者打蛇隨棍上問川普，如何思考美日的貿易與經濟問題，是否打算對日本提出更多要求，以及是否可能改變論調。對此川普竟冷不防表示：「我...我真的聽不懂你在說什麼東西」，記者只好再次緩慢重申要問美日貿易與經濟問題，川普才反應過來：「日本是個很棒的國家，成功的選出偉大的首相，我們（指安倍）是好朋友，他也是我最親近的其中一個人」。

川普表示：「我告訴他日本在貿易上對美國並不公平，他們憑低關稅送了幾百萬台車來，卻又不買美國車」、「不過我不怪日本，我怪的是過去的執政者」。

報導指出，除了這名日本記者，當天還有兩位外國記者也直接被川普問「你在講什麼我聽不懂」。有聲音批評川普會對有口音的記者差別待遇，希望他是一位更值得尊敬的總統。