獅航墜機曝737 MAX疑有俯衝風險 傳波音擬發全球警告

飛行控制系統讀數錯誤恐使客機有俯衝墜落的風險，傳出波音擬向使用737 Max的航空公司發出警告。（彭博）

2018-11-08 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕上月29日，印尼獅子航空（Lion Air）一架波音737 MAX8客機，墜毀在爪哇島外海，機上189名乘客無人生還，由於這是波音737 MAX8首次墜毀事故，加上這架飛機出廠僅2個月，外界相當關心是否有機械故障因素存在，現傳出波音擬向使用該型客機的航空公司發出警告，飛行控制系統讀數錯誤，恐使客機有俯衝墜落的風險。

據《彭博》報導，有知情人士指出，根據這起印尼獅航空難的初步調查結果，波音公司準備向各家航空公司發出警告；印尼調查單位指出，墜毀的客機在其最後4次飛行中，空速表（airspeed indicator）均出現故障狀況，在故障最嚴重的一次發生了墜機悲劇。

消息人士聲稱，在某些情況下，若波音737 Max客機查覺到有失速狀況，它將會嘗試自動降低機頭，若飛行控制系統讀數出現錯誤可能會導致飛機以大角度俯衝墜落，波音擬向全球航空公司發出警告，提醒機師按照現有程序處理這一問題。

據飛行追蹤系統《FlightRadar24》數據顯示，這架客機失事前夕，在短短21秒內向下俯衝1480公尺，下降時速高達563公里，相當駭人，有航空專家直言「這是幾乎不可能發生的事」。

客機在判斷是否處於失速狀況的重要依據是監測飛行角度的「攻角」（angle of attack）感應器，「攻角」是為機翼方向跟空氣流向的夾角，攸關機翼的升力，目前還無法判定空速表問題是否與「攻角」有關，《彭博》詢問波音，但未獲回應。

波音公司目前已在全球售出219架波音737 MAX，其中美國西南航空擁有23架、加拿大航空擁有18架、美國航空15架、獅子航空13架。