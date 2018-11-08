逾百名赴美移民消失…人權組織：疑遭人口販子擄走

逾百名赴美移民消失，人權組織表示疑遭人口販子擄走！（法新社）

2018-11-08 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕6日，大批中南美洲湧入墨西哥，試圖跨越美墨邊境尋求美國庇護，但有人權組織的成員阿圖羅（Arturo Peimbert）表示，這批移民潮中約有100名的移民沿途被人口販賣份子給擄走，且極有可能是被在墨西哥勢力十分龐大的暴力犯罪集團「洛斯哲塔斯」（Los Zetas）所綁架。

綜合外媒報導，阿圖羅表示，這批移民共乘兩輛車輛，從最東邊的城鎮維拉克斯向北行，往美墨邊境前進，途中在普埃布拉州遭到綁架，他表示，被綁架的移民可能被移交給「洛斯哲塔斯」，該犯罪集團是由墨西哥特種部隊的逃兵所組成，並以販毒古柯鹼而聞名，這些遭擄走的移民會被強制參與犯罪事項或者賣淫等，若不從就會遭到滅口。

《獨立報》報導，阿圖羅說：「逾百人失蹤，這裡已然變成全國最大的墳墓。」他更表示，聯邦政府對移民者行經路線上的運輸公司施加「強大壓力」，不讓他們接移民上車。

墨西哥報紙《Milenio》報導，2011年「洛斯哲塔斯」在美墨西邊境擄走193名移民，並將其中72人射殺，後被稱為聖費爾南多大屠殺；人權國際特赦組織更表示，每年有多達2萬名移民被犯罪集團綁架和贖回。