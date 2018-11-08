近7噸化學毒物外洩中國泉州碼頭 汙染海洋且多人中毒

中國福建泉州市泉港區碼頭，4日有化學工廠在作業期間，因器材老化、破損，外洩了6.94噸的化工原料「碳九芳烴」，造成附近海上漂浮黃褐色油狀汙染物。（翻攝自《新華網》）

2018-11-08 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建泉州市泉港區碼頭，4日有化學工廠在作業期間，因器材老化、破損，外洩了6.94噸的化工原料「碳九芳烴」，目前官方雖宣稱已大致清理完畢，但仍造成事發地附近有多位民眾，因接觸外洩物後身體不適，甚至有人被送進加護病房。

綜合中媒報導，4日凌晨，泉港區瀰漫嗆鼻氣味，海面也飄浮大片黃褐色油汙狀物質，經當地環保局調查，發現是福建東港石油化工公司在凌晨1時14分許的裝卸工作中，因其油船連接至碼頭的軟管法蘭墊片老化、破損，導致約6.97噸「碳九芳烴」洩漏。

報導指出，「碳九芳烴」是石油經催化、重整及裂解後的副產品，主要包含異丙苯、正丙苯、乙基甲苯、三甲苯等，對水、土壤和大氣可造成污染，高濃度吸入對人體有一定的影響。因此隔日就傳出，有漁民為清理養殖場上漂浮的油汙，徒手觸碰，造成他們出現胸悶、頭暈、喉嚨癢、嘔吐和抽蓄的病症，而送醫治療。

受災的肖厝村有名肖姓男子表示，事發後當局並未立即通知民眾，導致老一輩漁民未加防護，就徒手觸碰汙染物而生病送醫。

而環保局了結詳情後，對泉港區啟動「突發環境事件應急預案」，且動員大批人員，應變、處理災情，並清理海上油汙。據悉5日凌晨3時許，泉港區的空氣自動監測站各項大氣指標已恢復正常。

報導也提到，有民眾擔憂「碳九芳烴」會汙染附近鹽場，對此，泉港區山腰鹽場廠長宣稱，事發後第一時間已關閉「納潮溝」，目前鹽場內原料及成品儲備充足，不受影響。