IEEE十年來默默撤7263篇論文 95％稿件來自中國...

全球最大的非營利性專業技術學會，國際性電子技術與電子工程師協會IEEE，被發現默默撤下了大量研討會稿件。（法新社）

2018-11-08 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國學術亂象一直為人所詬病，時常有抄襲、造假的情況發生，遭國際期刊撤稿時有所聞，國際著名的電機電子工程師學會（IEEE）最近被發現，他們竟撤回了7000多篇研討會的論文及摘要，而這些被撤稿件的作者幾乎全部來自中國。

綜合中國媒體報導，全球最大的非營利性專業技術學會，國際性電子技術與電子工程師協會IEEE，最近被發現默默撤下了1258篇稿件，而且是同一場學術研討會，這個一次被撤千餘稿的研討會，是在2011年由IEEE和上海大學聯合主辦的「2011電子商務與電子政務國際會議」。

深入追查後發現，IEEE近十年來，一共撤回了7263篇研討會的論文及摘要，而這些被撤稿的作者幾乎部來自中國，總計有6866篇中國產論文，比例佔了近95%；據分析，撤稿現象嚴重的研討會集中在2010和2011年，有12場會議單場都被撤百篇以上的稿，光是這12場會議所撤的稿就高達3993篇，而這12場國際研討會的舉辦地都在中國。

對於這種現象，有中國學者直言，中國國際型會議現在的趨勢，就是辦的越來越大，所謂的「大」，是規模大、宣傳的力度大、想起到的效果大，而這些會議，越大價值越低，痛批這是「合法的學術腐敗，耗資巨大卻幾乎無高價值的學術成果。」

中國科學院地理科學與資源研究所研究員張百平甚至表示：「有些所謂的刊物在糊弄中國人，除了證明中國人是傻瓜外，沒有其他用處。能大量發文的都是爛刊。」