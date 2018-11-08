裴洛西任眾院議長呼聲高 郭文貴：她對中強硬、關注台灣

78歲的美國眾議院民主黨領袖裴洛西，預料將成為新任眾議院議長。（路透）

2018-11-08 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國期中選舉落幕，共和黨保住參議院的多數席次，民主黨則重新奪回眾議院的控制權，中國流亡富商郭文貴今日表示，期中選舉結果不會影響川普的對中政策，而有望成為新任眾議院議長的眾議院民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi），不但對中態度強硬，還相當關注台灣、香港議題，「反共那是百分之百的」。

郭文貴：美國對中政策不會改變

談及美國期中選舉，郭文貴表示，相較於中國的「爹親娘親不如黨親」，美國的選舉制度則是「天賦人權」，人民可以為自己的未來投出關鍵一票，若是能在擁有十幾億人民的中國發生，老百姓肯定「比過春節還高興」，郭還透露，很多「親共派」都落敗，還暗諷郭台銘投資的威斯康辛州，「投了那麼多錢，還是輸掉了」。

有人認為民主黨贏得眾議院，將使川普的對中政策有變數，郭文貴表示，參眾兩院達成新的平衡，符合中美兩國人民的利益，民主黨和共和黨在對中國的問題上，有「高度一致」的共識，對中政策不會有改變。郭也聲稱，此次選舉讓「很多支持台灣、香港的人」上台，讓他「感動至極」。

郭文貴：裴洛西曾被中國公安逮捕

美國眾議院民主黨領袖裴洛西，有望成為新任眾議院議長，郭文貴說，裴洛西對中國的人權、民主、法治問題非常關心，六四天安門事件時，她曾在天安門廣場拉布條抗議，還多次被公安逮捕，郭文貴透露，公安「非常粗暴，有一次把她關在了天安門旁邊的派出所，且關在廁所旁邊」。

郭文貴爆料，當初逮捕裴洛西的人，包含林強、張越、一名公安部的王部長等人。林強擔任過公安部國內安全保衛局（又稱公安部一局）副局長，後來曾被郭文貴任命為北京摩根投資有限公司董事長；張越曾擔任河北省政法委書記。

郭文貴聲稱，裴洛西不但對台灣、香港很關注，並且「高度關注」他的爆料，「我們的一舉一動她都清楚，而且專門有人定時向她匯報」。郭認為，民主黨掌控眾議院，美國政府的立法確實可能受影響，但是對於反共、保護台灣、香港的民主法治自由，裴洛西是「上天給我們的禮物」。