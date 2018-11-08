川普與記者激烈交鋒 飆罵《CNN》是「人民的敵人」

美國總統川普今天在白宮舉行期中選舉後記者會，他與《有線電視新聞網》（CNN）川普白宮記者阿科斯達（Jim Acosta）發生激烈交鋒，川普怒斥阿科斯達無禮、是「人民的敵人」。（路透）

2018-11-08 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天在白宮舉行期中選舉後記者會，他與《有線電視新聞網》（CNN）川普白宮記者阿科斯達（Jim Acosta）發生激烈交鋒，川普怒斥阿科斯達無禮、是「人民的敵人」。事後阿科斯達的採訪證被白宮註銷，不得再進入白宮採訪。

綜合媒體報導，在媒體提問時間，阿科斯達詢問有關中美洲移民隊伍向美國邊界挺進，以及通俄門案件的相關問題，他認為，川普「妖魔化移民」，那些人還在數百英里外，就被川普稱作「入侵美國」。

川普不滿地向阿科斯達說，「老實說，我認為你應該讓我好好治理這個國家。你們繼續經營CNN，如果經營得好，收視率會好很多。」阿科斯達並未就此罷休，繼續追問通俄門案件的進度，川普明顯動怒，7度向阿科斯達說「夠了」，並回說：「我對俄羅斯的調查並不關心，因為這是一個騙局。夠了，放下麥克風。」

阿科斯達再度追問，「您是否擔心此次調查中被起訴？」川普發怒作勢走下講台，一名白宮幕僚搶走阿科斯達的麥克風，交給另一名記者。川普怒斥，「CNN應該為你的工作感到羞恥，你是一個粗魯、可怕的人，你不應該為CNN工作。」

接下來提問的《國家廣播公司》（NBC）記者亞歷山大（Peter Alexander）繼續為阿科斯達辯解，指他是一個勤奮的記者，更讓川普惱怒。川普批評，「我也不喜歡你們電視台，你們不是最好的。」川普轉向阿科斯達說，「當你們報導假新聞時，CNN很會這樣做，你就是人民的敵人。」

《CNN》後來發出聲明。指川普的做法實在太過分，這些攻擊不只危險，而且與美國精神格格不入，並強調支持支持阿科斯達及所有媒體記者。

《CNN》聲明：

CNN’s response to @realDonaldTrump’s press conference today: pic.twitter.com/tJ3nZDnYwO — CNN Communications （@CNNPR） 2018年11月7日

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