中國縮了！？川普爆：他們已放棄「中國製造2025」

川普表示，中國已放棄「中國製造2025」。（美聯社）

2018-11-08 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國期中大選結果出爐，原本掌握兩院的共和黨失去眾議院控制權，外界都在看美國政策將產生哪些變化。美國總統川普在選後的記者會中，將美中貿易關係視為國內團結的契機，還稱中國已經放棄「中國製造2025」。

綜合外媒報導，川普在記者會中被問及該如何解決國家分裂問題。川普認為，國家只要取得成功便可團結人民。他說，向中國收取的數億美元稅款，很快就會挹注到美國的國庫」，還酸中國原本可能在兩年內取代美國的經濟地位，「現在他們還差得遠呢。」

川普還提到，他對所謂的「中國製造2025」感到相當憂心，中國則決定放棄這項計畫，「中國已經放棄他們的計畫，因為我發現這具有侵略性，中國的2025計畫非常冒犯，因為這代表他們要在2025年主導全球經濟，但這不會發生。」

川普將在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行的G20峰會中，與中國國家主席習近平會面，外界視為這將是貿易戰的轉捩點。川普表示，他期待和中國進行會談，「我們會試著和中國敲定協議，因為我希望和習近平保持良好關係，對中國也是如此。」

《中國製造2025》是由中國國務院總理李克強提出的經濟計畫，於2015年5月8日由中國國務院公布，主旨是讓中國在2025年時，從「製造大國」晉升為「製造強國」。