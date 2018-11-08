外國人赴德只為獲得社會福利？ 德國仇外情緒高漲

德國一研究中心指出，有35. 6％的德國人認為「外國人到德國來是為獲得社會福利」，在德國東部地區抱持此看法的民眾更是拉高到44.6％，並認為外國人已使得德國「高度外來化」。（歐新社）

2018-11-08 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕德國萊比錫極右主義和民主制研究中心日前公布研究報告，結果顯示有35. 6％的德國人認為「外國人到德國來是為獲得社會福利」，在德國東部地區抱持此看法的民眾更是拉高到44.6％，並認為外國人已使得德國「高度外來化」。

根據《德國之聲》報導，研究計畫負責人戴克（Oliver Decker）指出，目前德東地區持仇外觀點的民眾，比例超過30％；在西部地區則為22％，針對移民的偏見也增加許多，尤其是對穆斯林、吉普賽人，戴克表示，有60％的受訪者同意「吉普賽人有刑事犯罪傾向」，顯示德國民眾對吉普賽人有著強烈的攻擊性情緒。

另外，對於穆斯林的偏見也正在增加，有44%以上的受訪者認為，應禁止穆斯林移民德國；55.8%的受訪者表示，因為穆斯林的關係，自己在德國有時會有「身處異鄉之感」。

戴克分析，德國人對外國人、穆斯林、吉普賽人的仇視情緒與這些族群本身並沒有直接關係，而是德國過去數十年的經濟發展是以放棄某些社會福利為代價，社會保障系統弱化後，憤怒和威權型攻擊情緒便會堆積，因此仇外情緒便成了這樣一個情緒出口，但這種發展也會危及德國的民主制。