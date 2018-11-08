轉型正義！光州事件軍隊性侵婦女 南韓國防部再致歉

南韓1980年發生的518光州民主化運動（又稱光州事件），當時鎮壓部隊集體性侵女性，南韓國防部長鄭景斗7日代表政府和軍方，向受害者道歉。（歐新社資料照）

2018-11-08 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕南韓1980年發生的518光州民主化運動（又稱光州事件），當時鎮壓部隊集體性侵女性，南韓國防部長鄭景斗7日代表政府和軍方，向受害者道歉，為文在寅政府第二次就光州事件的不當行為，向國民道歉。

綜合媒體報導，鄭景斗在全國電視記者會上表示，承諾將不惜動用人力和資源安撫受害者，並盡最大的努力恢復他們的名譽，並防止事件再次發生。他同時強調，「軍隊是為國民而存在，而不是為了權力。」

鄭景斗指出，將成立真相調查委員會，認真接受委員會的建議，避免軍人性侵的事件重演。鄭景斗說，「我代表政府和軍隊鞠躬，為無辜受害女性留下無法磨滅的傷痕和痛苦道歉。」

這次為文在寅政府第二次就光州事件的不當行為，向國民道歉。今年2月，時任國防部長的宋永武，因過去戒嚴部隊利用直升機射擊民眾，向全體全民道歉。

光州事件為南韓永遠的痛，當時全斗煥掌控軍政府，下令軍隊鎮壓民眾發起的民主運動，造成大量民眾和學生死傷，透過德國記者辛茲彼得（Jürgen Hinzpeter）的相機記錄公之於世，事件還被拍成電影《計程車司機》。