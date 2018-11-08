中國妄想民主黨相救？美國新眾議院議長被爆也反中

美國眾議院民主黨領袖南希．裴洛西（見圖）可望出任第60任議長。（美聯社）

2018-11-08 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕「親愛的中國政府，民主黨人不會拯救你。」美國民主黨在本月6日的中期選舉中拿下眾議院多數席次，中國內部對此出現希冀聲浪，認為這樣或能扭轉美方對中態度，但華府智庫、美國評論家均認為，因眾議院新議長南希．裴洛西（Nancy Pelosi）同樣反中。

綜合外媒報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」的「費和中國研究講座」（Freeman Chair in China Studies）的專家張克斯（Christopher Johnson）認為，「中美都在等待中期選舉，但它不會改變雙方關係，我從太多的中國人那裡聽說，選舉之後情況會發生變化，這可能是錯誤的」。

美國6日舉辦中期選舉，共和黨取得206個眾議院席次，民主黨則是取得229個過半席次，將可望由美國眾議院領袖南希．裴洛西（Nancy Pelosi）出任第60任美國眾議院議長；評論家瑞波薩（Kenneth Rapoza）也認為，即使民主黨獲得眾議院主導權，新議長也不會對中國有友善態度。

瑞波薩舉例，過去裴洛西曾針對關稅議題發表看法，認為「北京的監管壁壘、強制要求、勞工濫用、反競爭政策以及許多其他不公平貿易行為，需要全面獲得回應」，裴洛西來自與中國貿易量龐大的加州，其選區有許多需要被保護的智慧財產權，因此心裡相當清楚中美貿易之間的影響。