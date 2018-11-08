昔日對頭川普相助 美友台參議員克魯茲驚險連任

2018-11-08 00:14

〔中央社〕友台的美國德州聯邦參議員克魯茲今天驚險擊退選前不被看好的民主黨對手歐洛克，贏得連任。克魯茲這場選戰一度看來應能輕鬆勝選，但到後期卻需總統川普出馬協助吸票。

克魯茲（Ted Cruz）是聯邦參議院外交委員會重要成員，長期支持台灣。近年台灣數個友邦在中國利誘下與台斷交，克魯茲均曾發言力挺台灣，表示中國孤立台灣的手段無法奏效，因為美國會支持在台灣的友人。

川普2016年當選美國總統後不久，克魯茲曾公開力挺川普和蔡英文總統通電話。2017年1月，蔡英文訪問中美洲4友邦，過境休士頓時，克魯斯特地前往蔡英文下榻飯店，會談約50分鐘。事後克魯茲透露，他和德州其他聯邦議員都收到中國施壓不要和蔡英文見面的信函，但他明確拒絕北京要求。

2016年共和黨內總統初選，克魯茲曾在初期獲得出乎意料的成功。他今年尋求連任聯邦參議員，一開始被外界視為是對手不可企及的熱門勝選者，後來卻驟然發現自己正面臨一場棘手選戰。

克魯茲的對手是代表艾爾帕索（El Paso）選區的聯邦眾議員歐洛克（Beto O’Rourke）。曾是龐克搖滾樂手的歐洛克原本名不見經傳，後來變成轟動全美的政治明星。儘管歐洛克謝絕外地政治團體捐款和民調專家的建議，卻仍打破募款紀錄。

在2016年共和黨總統初選死對頭川普的協助下，克魯茲最終擊敗歐洛克。川普出乎外界意料，在選戰緊要關頭親自前往向來死忠支持共和黨的德州為他拉票。

距離投票日僅剩兩週時，川普在休士頓（Houston）造勢大會上，鼓勵支持者把票投給克魯茲。川普稱讚克魯茲「出色」且聰明，態度和兩年前黨內初選期間大相逕庭。

當時川普不但一再嘲諷克魯茲是「說謊泰德」（Lyin' Ted），取笑克魯茲妻子的外貌，還暗示出生於古巴的克魯茲父親涉及前總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺案。

如今克魯茲成功連任聯邦參議員，得以繼續他的夢想—一旦川普離開白宮，他就準備二度尋求競選總統。

克魯茲今天發表勝選演說時表示，他的勝選證實，他已打贏「信念之戰」，在稅務、法規和就業等議題上贏過歐洛克。

克魯茲表示：「世上的所有財富，根本比不上德州的優秀居民。」不過他也承認，歐洛克的選戰喚起全美數以百萬計民眾的支持。

歐洛克親訪德州全部254個郡，且經常吸引大批群眾圍觀，即使在其他民主黨員長久以來都無法勝選的極保守地區也是如此，因而獲得全美媒體熱烈讚揚。他獲得來自全美各地的捐款，甚至光是7到9月短短3個月內，就募得逾3800萬美元，締造聯邦參議院選戰募款新紀錄。他這次競選，總共募得逾7000萬美元。

歐洛克甚至意外獲得西洋歌壇天后碧昂絲（Beyonce）加持。距離投票結束時間僅剩數小時之際，出生於休士頓的碧昂絲在社群平台Instantgram，上傳自己戴著印有歐洛克名字棒球帽的照片。

這還不夠。歐洛克在土生土長的艾爾帕索一座職棒小聯盟體育館舉辦選舉派對，參加的數以千計支持者高喊他的名字。不過當歐洛克無法勝選的消息傳開後，他的支持者越來越焦慮。體育館計分看板曾短暫播報回傳的計票結果，不過很快就被移走，改由當地一支搖滾樂團上台。

現年47歲的克魯茲毫不隱瞞自己希望在川普卸任後，再次出馬角逐總統寶座。儘管他面臨歐洛克所帶來的考驗，卻躲過原本可能會出現後者勝選的大爆冷門結果，意味克魯茲的入主白宮夢想依然可能成真。

外界已開始將歐洛克列為2020年問鼎白宮的可能候選人之一，不過前提是他在此次期中選舉的得票率，須和克魯茲差距極小。

歐洛克落敗，也粉碎民主黨數十年來的希望—德州快速成長的拉丁裔人口能翻轉德州這個最大共和黨票倉，搖身一變成為民主黨地盤；這也可能改變美國的全國選舉版圖，幾乎可以封鎖共和黨邁向總統寶座之路。克魯茲多年來一直警告，德州若變成民主黨地盤，可能意味共和黨永遠無法再入主白宮。

自1994年以來，民主黨員不曾在德州近30個州級公職選舉中獲勝，創下全美最久的連輸紀錄。