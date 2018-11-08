州長連任失利 鴻海投資威斯康辛恐出現變數

爭取鴻海投資設廠的威斯康辛州現任共和黨籍州長華克（Scott Walker）連任失利。（法新社）

2018-11-08 00:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國期中選舉結果大部分已出爐，爭取鴻海投資設廠的威斯康辛州現任共和黨籍州長華克（Scott Walker）連任失利，敗給民主黨候選人艾佛斯（Tony Evers），鴻海曾宣布要在當地投資100億美元（約新台幣3000億元），也曾獲曾諾可觀的補助，如今恐出現變數。

綜合外媒報導，根據CNN指出，艾佛斯得票率49.6%，超越華克的48.4%，篤定當選。現任副州長克萊菲施奇（Rebecca Kleefisch）表示將申請重新計票，但州法規定，得票率相差必須低於1%才能申請重新計票。

艾佛斯已在當地時間週三上午宣布勝選，他說，「我將專注於解決問題，而不是挑起政治鬥爭」，「我要感謝州長華克和他的家人，以及副州長克萊菲施奇和她的家人，為威斯康辛州服務多年」。

在這次大選中華克爭取第3個州長任期，在爭取鴻海到威州投資設廠時，承諾提供30億美元（約台幣921億元）賦稅和其他「依據表現」給予的補助，威州地方政府又加碼提供7億6400萬美元（約台幣235億元）補助。

艾佛斯在競選期間放話，華克給鴻海的減稅條件過於優惠，他若當選將重談條件。他也曾表示，將解散參與鴻海招商的威斯康辛經濟開發公司（Wisconsin Economic Development Corporation），還說將檢討核發給鴻海的空污許可證。