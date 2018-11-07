期中選舉各有斬獲 民主共和兩黨2020年再決戰

美國期中選舉落幕，共和黨保住國會參議院多數，民主黨則贏得眾議院控制權，各有所得，總統川普將在2020年拼連任。（路透）

2018-11-07 23:57

〔中央社〕備受矚目的美國期中選舉落幕，共和黨保住國會參議院多數，民主黨則贏得眾議院控制權，各有所得，總統川普展現高昂鬥志將在2020年拼連任，民主黨則將牽制他以爭取下次勝利。

川普顯然不認為在這次選舉遭到挫敗，他昨天深夜洋洋得意推文說：「今晚大大成功，謝謝大家。」白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）告訴記者，川普對選舉結果「感覺非常好」，她還調侃，民主黨沒有掀起代表自身色彩的「藍潮」，充其量不過是「藍色漣漪」。

這次選舉結果一如選前預測，民主黨贏回8年來由共和黨掌握的眾院控制權，共和黨則在參院維持過半優勢。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導的最新結果，民主黨估計已拿下眾院435席中的222席，跨越218席的過半門檻，共和黨則為199席；共和黨在參院至少獲51席維持多數，民主黨則為45席。

美國總統上任即將屆滿2年的期中選舉，普遍被認為是對總統施政的期中考，執政黨很容易因為施政不力遭到選民唾棄，流失國會席次。這次選舉結果牽動華府權力平衡，因為自川普2016年爆冷勝選以來，國會兩院一直由共和黨主宰，讓川普輕鬆享有多數優勢。

民主黨重新掌控眾議院後，將能透過阻擋川普提案，調查他不透明的財務狀況以及俄羅斯干預2016年總統大選一案，還有可能推動彈劾來向他施壓，也有權調查川普的納稅申報和潛在的利益衝突，並挑戰他對沙烏地阿拉伯、俄羅斯和北韓的政策。

民主黨人可望迫使川普削弱立法野心，使他無法兌現承諾，包括籌措資金興築美墨邊境圍牆、通過第2套大規模減稅方案或落實他強硬的貿易政策。

假如川普妨害司法或在2016年大選與俄羅斯共謀證據確鑿，眾議院的簡單多數決便足以通過彈劾川普。不過如此還不能罷免川普，只有在共和黨掌控的參議院獲得2/3參議員支持，才能將川普免職。

面對一個反對黨掌控的眾議院，川普有了媒體以外更能夠遷怒的目標。無法拓展與實施的承諾，全都能推諉卸責到反對他的民主黨頭上，將讓好鬥的川普更有大展拳腳的空間。

兩黨走向激化對立，恐成川普鞏固基本盤的利器，他或許會選擇以更極端施政手段吸引鐵票，而和民主黨人的衝突，可能正好助長他2020年競選連任的目標。

期中選舉剛過，各界目光已轉向2020年總統大選，路透社／易普索（Reuters/Ipsos）投票日所做民調發現，美國前副總統拜登（Joe Biden）爭取民主黨總統候選人提名呼聲最高，獲得29%民眾支持。多位人選有意挑戰川普，名單可能迅速成形。

這項民調顯示，拜登還沒有花任何一毛錢在競選廣告或舉行造勢集會，在這項調查就表現最好，可望在普選以51%對39%得票率擊敗川普。

這次選舉也要選出36個州的州長，州長選舉對川普而言憂喜參半。許多2016年讓川普大勝的州，這次不再支持共和黨。

在1300萬人口、有全美第3大城市芝加哥的伊利諾州，民主黨的普立茲克（JB Pritzker）拿下州長寶座。在堪薩斯州，川普的盟友柯巴奇（Kris Kobach）也失利。

不過，共和黨在喬治亞州和佛羅里達州傳出捷報，在這兩個戰況激烈的州搶下州長寶座。總統大選時的重要搖擺州愛阿華州與俄亥俄州也成為共和黨的囊中物。

民主黨的波利斯（Jared Polis）贏得科羅拉多州州長選戰。波利斯曾是首位以公開同性戀身分順利進入國會的候選人，如今成為美國史上首位當選州長的出櫃男同志。

新墨西哥州的民主黨州長候選人葛里向（Michelle Lujan Grisham）則將接替即將卸任的共和黨籍女州長馬蒂內茲（Susana Martinez）。這是美國歷來首見一州連續2度選出女州長。

這次選舉除了民主和共和兩黨在國會勢力的消長受到關注，許多具特色的個別候選人也備受矚目。例如29歲的民主黨眾議員候選人歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）在紐約州贏得選戰，成為史上最年輕的美國女性國會議員當選人。

此外，代表民主黨角逐密西根州聯邦眾議員的特萊布（Rashida Tlaib），以及爭取明尼蘇達州聯邦眾議員席位的歐瑪（Ilhan Omar），雙雙成為美國首位穆斯林女性國會議員；當選堪薩斯州聯邦眾議員的民主黨候選人戴維茲（Sharice Davids）則成為首位美洲原住民女性國會議員。